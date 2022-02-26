Российские войска заняли аэропорт Бердянска

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) заняли территорию бывшего аэропорта Бердянска, заявили местные власти.

Сообщается, что российские войска взяли под контроль аэродром в украинском городе Бердянск. Соответствующую информацию опубликовал оперативный штаб горисполкома. Населенный пункт располагается в Запорожской области.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о начале вынужденной спецоперации на Украине. Российский лидер намерен остановить агрессию против жителей Донбасса.