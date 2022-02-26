Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Российские войска заняли аэропорт Бердянска

Армия
Российские войска заняли аэропорт Бердянска

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) заняли территорию бывшего аэропорта Бердянска, заявили местные власти.

Сообщается, что российские войска взяли под контроль аэродром в украинском городе Бердянск. Соответствующую информацию опубликовал оперативный штаб горисполкома. Населенный пункт располагается в Запорожской области.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о начале вынужденной спецоперации на Украине. Российский лидер намерен остановить агрессию против жителей Донбасса.

#донбасс #аэропорт #вс рф #бердянск