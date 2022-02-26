Пушилин заявил, что жители Мариуполя находятся в заложниках ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выпускают жителей Мариуполя из города, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он высказался о последних событиях на фоне специальной военной операции. По его словам, жители Мариуполя находятся практически «в заложниках» у украинских силовиков.

Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу о помощи ДНР и ЛНР. Он отметил, что обстоятельства требовали решительных действий, и объявил о начале специальной военной операции. По его словам, кровопролитие останется на совести киевского режима. Путин призвал украинских солдат сложить оружие.