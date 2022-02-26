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Депутат Милонов поделился видео из Горловки, где идут боевые действия

Политика
Депутат Милонов поделился видео из Горловки, где идут боевые действия

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов находится в Горловке, где проходят боевые действия. Он поделился коротким видео.

На кадрах, которые представил российский парламентарий, слышны удары украинской артиллерии по территории ДНР. Милонов также показал, как выглядит город в темное время суток, пишет ФАН.

Утром 26 февраля стало известно об обстреле со стороны украинских военных. ВСУ выпустили по Горловке шесть гранат из РПГ и применяли крупнокалиберные пулеметы. Киев в очередной раз нарушил минские договоренности.

Россия пришла на помощь республикам Донбасса по их просьбе. Москва подчеркнула, что обстоятельства требовали решительных действий, и объявила о специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что кровопролитие на совести киевского режима.

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