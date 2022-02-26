Байден: альтернативой санкциям против России было бы начало Третьей мировой

Альтернативой масштабным санкциям против России из-за событий на Украине было бы начало «Третьей мировой войны». Об этом заявил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, что Россия «заплатит цену» за события на Украине. По его словам, речь идет о краткосрочной и долгосрочной перспективе.

CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщает, что могут быть приняты дополнительные санкции. Они могут быть введены в случае падения Киева.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине утром 24 февраля. После его заявления страны Запада начали вводить ограничительные меры против РФ.