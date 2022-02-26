Глава Калининградской области Алиханов заявил, что регион живет в спокойном режиме

Калининградская область живет в своем обычном и спокойном режиме несмотря на действия соседних стран.

Регион также не предпринимает никаких экстренных мер по обеспечению безопасности в связи с действиями стран Евросоюза, которые начали вводить санкции в отношении России. Об этом рассказал губернатор калининградской области Антон Алиханов.

«Мы живем в обычном, нормальном спокойном режиме, к которому всегда привыкли. Дважды Краснознаменный Балтийский флот нас бережет, поэтому мы занимаемся своей гражданской работой», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

Регион отделен от остальной территории России сухопутными границами Литвы и Польши, а также международными морскими водами. В области проживают чуть более миллиона человек.