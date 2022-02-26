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Пригожин объяснил антифашистскую миссию России на Украине

Политика
Пригожин объяснил антифашистскую миссию России на Украине

Россия всегда была против нацизма, поэтому ей снова придется победить его на Украине, констатировал предприниматель Евгений Пригожин в авторском материале на ФАН.

В развитии фашизма на Украине, по его мнению, виноват миллиардер Джордж Сорос и подконтрольные ему НКО. Американцы использовали слабость местных властей для спонсирования радикальных взглядов и создания очага напряженности — это предопределило исход Майдана.

Далее начался активный геноцид русскоязычного населения на Донбассе, отдельные эпизоды которого с точностью показаны в фильме «Солнцепек». Эта трагедия не находила и не находит сочувствия за пределами России. Например, канцлер Германии Олаф Шольц недавно назвал факты уничтожения людей в ЛНР и ДНР забавными, напомнил Пригожин.

Бизнесмен отметил, что РФ долгое время пыталась решить проблему дипломатическим путем, но сталкивалась с откровенным нежеланием официального Киева идти на диалог и выполнять свои обязательства. Он назвал решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации правильным и призвал всецело поддержать его.

«Россия всегда была против нацизма, и Россия должна это остановить. Я предлагаю всем россиянам поддержать нашу армию, которая защищает от него нашу страну, и надеть георгиевские ленточки. Стоп нацизм!» — говорится в статье.

Пригожин также посоветовал желающим мира украинцам «посадить на цепь» нацистов и предать их справедливому суду за попытки истребить миллионы людей.

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