Россия всегда была против нацизма, поэтому ей снова придется победить его на Украине, констатировал предприниматель Евгений Пригожин в авторском материале на ФАН.

В развитии фашизма на Украине, по его мнению, виноват миллиардер Джордж Сорос и подконтрольные ему НКО. Американцы использовали слабость местных властей для спонсирования радикальных взглядов и создания очага напряженности — это предопределило исход Майдана.

Далее начался активный геноцид русскоязычного населения на Донбассе, отдельные эпизоды которого с точностью показаны в фильме «Солнцепек». Эта трагедия не находила и не находит сочувствия за пределами России. Например, канцлер Германии Олаф Шольц недавно назвал факты уничтожения людей в ЛНР и ДНР забавными, напомнил Пригожин.

Бизнесмен отметил, что РФ долгое время пыталась решить проблему дипломатическим путем, но сталкивалась с откровенным нежеланием официального Киева идти на диалог и выполнять свои обязательства. Он назвал решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации правильным и призвал всецело поддержать его.

«Россия всегда была против нацизма, и Россия должна это остановить. Я предлагаю всем россиянам поддержать нашу армию, которая защищает от него нашу страну, и надеть георгиевские ленточки. Стоп нацизм!» — говорится в статье.

Пригожин также посоветовал желающим мира украинцам «посадить на цепь» нацистов и предать их справедливому суду за попытки истребить миллионы людей.