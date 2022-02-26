Крым встретил первых беженцев с Украины

Первая группа беженцев с Украины прибыла в Крым. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Крым встретил первых беженцев, прибывших в российский регион со стороны Украины. Преимущественно группа эвакуированных состояла из женщин и детей. Их отправили в пункты временного размещения, развернутые МЧС.

«В Крым прибыло 20 беженцев с Украины. Они пришли со стороны села Чонгар Херсонской области. Сами беженцы с Мелитополя. Это женщины и дети. Мужчин среди них нет», — заявил Шеремет РИА Новости.

Россия ранее начала проводить спецоперацию на Украине по решению президента РФ Владимира Путина после просьб, поступивших со стороны руководства ДНР и ЛНР. По словам российского лидера, эта мера стала вынужденной.