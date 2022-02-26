РФС прокомментировал решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России

Член Российского футбольного союза Михаил Гершкович отреагировал на заявления Польши об отказе участвовать в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022.

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил, что из-за ситуации на Украине сборная Польши не выйдет на поле с Россией в стыковом матче. Эту новость прокомментировал Гершкович, который выразил надежду, что ФИФА, принимая решение по этому вопросу, будет придерживаться здравого смысла и сохранит спортивный принцип.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Предсказать сейчас ничего нельзя. Хочется верить, что ФИФА останется на спортивных принципах. Это позиция Польши, у нас другая. Это их дело и право. В случае отказа проводить игру засчитывается техническое поражение. Будем смотреть и ждать. Надеемся на лучшее», — сказал Михаил Гершкович изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России по футболу должна сыграть с Польшей 24 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022.