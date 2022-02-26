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РФС прокомментировал решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России

Спорт
РФС прокомментировал решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России

Член Российского футбольного союза Михаил Гершкович отреагировал на заявления Польши об отказе участвовать в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022.

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил, что из-за ситуации на Украине сборная Польши не выйдет на поле с Россией в стыковом матче. Эту новость прокомментировал Гершкович, который выразил надежду, что ФИФА, принимая решение по этому вопросу, будет придерживаться здравого смысла и сохранит спортивный принцип.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Предсказать сейчас ничего нельзя. Хочется верить, что ФИФА останется на спортивных принципах. Это позиция Польши, у нас другая. Это их дело и право. В случае отказа проводить игру засчитывается техническое поражение. Будем смотреть и ждать. Надеемся на лучшее», — сказал Михаил Гершкович изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России по футболу должна сыграть с Польшей 24 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022.

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