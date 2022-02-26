Роскосмос заявил о причастности хакеров из Львова к атаке на сайт компании

DDoS-атака, которой подвергся официальный сайт Роскосмоса, велась из Львова. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Сайт Роскосмоса перестал работать в ночь с 25 на 26 февраля. Специалисты смогли быстро устранить проблему и возобновить работу ресурса, передает РИА Новости.

«DDoS-атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира. Технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки. Данные о нем будут переданы компетентным органам», — сообщили в пресс-службе.

Сайты целого ряда российских ведомств и госкорпораций подверглись хакерским атакам на фоне обострения ситуации на Украине. Россия начала военную спецоперацию для поддержки Донбасса. Эта мера стала вынужденной, так как агрессия Киева не оставила Москве другого выхода.