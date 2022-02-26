Эдгард Запашный призвал артистов РФ задуматься о восьми годах адской жизни мирных жителей ЛДНР

Российские звезды, не поддержавшие операцию на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик, привыкли, что Донбасс является горячей точкой. Соответствующим мнением поделился народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

По его мнению, в течение восьми лет адская жизнь жителей ЛДНР не волновала некоторых российских артистов. Однако, как только ситуация коснулась их самих, они начали высказываться, обратил внимание гендиректор. Такое заявление Запашный сделал в авторской колонке для Федерального агентства новостей (ФАН).

По мнению дрессировщика, звезды боятся, что попадут под санкции. Именно поэтому артисты не поддержали решение правительства России встать на защиту региона, считает Запашный. Он подчеркнул, что выступивших против спецоперации волнует лишь то, что некоторые государства могут запретить им въезд.

Известно, что в ночь с 23 на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине по защите Донбасса. Глава государства отметил, что мирным гражданам в соседней стране ничего не угрожает, огонь ведется по военной инфраструктуре. Это вынужденное решение, отметил лидер.