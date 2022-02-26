Полеты между Россией и Китаем будут возобновлены 14 марта

Китайская сторона начнет принимать российских туристов с середины марта этого года. Однако поездку можно будет совершить с одним условием, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Очередная волна коронавирусной инфекции идет на спад, что сигнализирует о скором возобновлении авиационного сообщения между странами. Так, с 14 марта самолеты начнут летать между Россией и Китаем. Жители российских регионов также смогут отправиться в города страны без рисков для здоровья.

Однако начать путешествие можно только в московских аэропортах. На данный момент рейсы осуществляются в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу исключительно из российской столицы. Воздушные судна будут отправляться в КНР три раза в неделю.

Авиасообщение с Китаем было приостановлено зимой 2020 года. Причиной стала первая волна коронавируса, которая распространилась по всей стране и вышла далеко за ее пределы.