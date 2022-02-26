Госсек США Блинкен вслед за Борисом Джонсоном обратился к гражданам РФ на русском языке

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен опубликовал в своем Twitter-аккаунте обращение к гражданам Российской Федерации на русском языке на фоне ситуации вокруг Украины.

Соответствующую публикацию в социальной сети он сделал вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Блинкен прикрепил к посту видеофайл с дополнительным текстом обращения на русском языке.

«Народу России: вы заслуживаете того, чтобы жить в мире и достоинстве, как и украинцы. Как и все люди где бы то ни было», — написал американский государственный секретарь.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на украинской территории в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, целью является демилитаризация и денацификация государства. Россия вынужденно приняла решение начать спецоперацию на Украине.