Итальянские журналисты из издания L'Antidiplomatico рассказали, как их коллега из США осталась под большим впечатлением от реальной жизни в Донбассе.

Необычный случай произошел с телеведущей американского телеканала Noticiero Univision Патрисией Джаниот. На фоне фейков Запада о «вторжении» России она столкнулась с правдой, которую была не готова услышать, пишет «ПолитРоссия».

Как передает итальянское издание, в ходе прямого эфира Джаниот пообщалась с коллегой из Колумбии Луисом Муньосом, который давно переехал и теперь живет на территории ДНР. Она спросила Муньоса, что он думает о ситуации в регионе, но ответ удивил журналистку правдой о Донбассе.

«"Я живу восемь лет посреди войны” — ответ, которого бывший репортер CNN не ожидал», — пишет L'Antidiplomatico.

Сам Муньос общался с Джаниот абсолютно хладнокровно, несмотря на то, что на фоне были слышны звуки российской авиации. По словам журналиста из Колумбии, прошедшая ночь стала для него одной из самых спокойных за восемь лет, так как Россия встала на защиту Донбасса, чего местные жители ждали очень долго.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старомарьевка в ДНР погиб мужчина. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).