Российские биатлонисты не примут участие в оставшихся этапах сезона в Кубках мира и IBU

Российские биатлонисты не будут участвовать в оставшихся этапах сезона в Кубках мира и IBU. Об этом свидетельствует официальное заявление Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram-аккаунте.

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил российским и белорусским биатлонистам выступить на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Данное решение было принято из-за ситуации на Украине.

«Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — уточняется в заявлении.

24 февраля российский президент Владимир Путин заявил о проведении спецоперации на Украине. Глава государства указал, что сложившаяся ситуация «требует незамедлительный решений».