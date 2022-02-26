Кадыров объявил о захвате украинской воинской части и бронетехники

Стало известно о переходе под контроль России украинской части, а также техники. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Сети появились кадры с захваченной территорией. Их снял помощник Рамзана Кадырова. На кадрах можно увидеть оставленную технику и водруженный российский флаг вместо украинского госсимвола.

Ранее Москва объявила о начале специальной военной операции на Украине. Ее задачей является денацификация и демилитаризация государства, речи об «оккупации» соседней страны не идет. Президент России Владимир Путин пояснял, что РФ пошла на такие меры вынужденно. Рамзан Кадыров отмечал: чеченским силам уже удалось захватить объект ВСУ.