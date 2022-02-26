Посольство России в Молдавии считает необъективной блокировку издания Sputnik

Российское посольство в Молдавии осудили принудительное закрытие сайтов Sputnik властями республики.

В официальном обращении посольство отметило, что категорически не приемлет обвинение издания Sputnik, входящего в состав государственного Международного информационного агентства «Россия сегодня», в продвижении информации, призывающей к ненависти и войне.

«Считаем такие обвинения необъективными и политизированными», – говорится в заявлении. посольства.

В посольстве также подчеркнули, что решение о блокировке принято на фоне появившихся со стороны отдельных общественных деятелей провокационных по своей сути призывов запретить работу российских СМИ в Молдове.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что после заседания Высшего совета безопасности было принято решение обратиться к парламенту с просьбой ввести режим ЧП в республике.