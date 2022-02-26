RND: далеко не все страны поддерживают давление Запада на Россию

Россия столкнулась с жесткой критикой и санкциями Запада после спецоперации на Украине, но не все страны так категорично отнеслись к Москве. Об этом пишет издание RND.

Как указал автор статьи немецкий журналист Стефан Фоаг, далеко не все государства поддержали претензии к России и жесткие ограничения в ее адрес, пишет «ПолитРоссия». Колумнист перечислил страны, которые вслед за Москвой поддержали независимость ЛДНР.

«Есть и такие страны, которые Россию не осуждают. Некоторые даже защищают», — говорится в статье.

В частности, среди государств, выразивших поддержку России, оказался Пакистан: премьер министр Имран Хан провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, приехав в Москву на фоне ситуации с Украиной.

В их числе оказалась Куба, где с деловым визитом побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В положительном ключе о независимости республик Донбасса высказались официальные лица Венесуэлы, а также иранский лидер Эбрахим Раиси.

Китай и Индия выступили за переговорный процесс, но обе стороны не поддержали санкции против Москвы. Кроме того, сдержанную позицию занимают Сербия, ЮАР, Казахстан и Армения, заключил Фоаг.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил в ускоренном режиме предоставить Украине членство в Европейском союзе. По его словам, такой статус должны дать Киеву немедленно.