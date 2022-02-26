Жители Харькова оказались в затрудненной ситуации на фоне событий, происходящих на Украине. Из-за этого в городе появились проблемы с электричеством и связью, а полки в продуктовых практически опустели.

Харьков столкнулся с определенными сложностями. В домах периодически пропадает электроэнергия, интернет работает нестабильно, мусор остается во дворах. Кроме того, горожане вынуждены часами стоять в длинных очередях, чтобы попасть в магазин за продовольствием.

«В ближайший продуктовый супермаркет пускают по 10 человек. Из основных продуктов все давно разобрали. Продукты не подвозят уже третий день и будут ли — неизвестно», — рассказал один из местных жителей в интервью Федеральному агентству новостей.

Вопрос нехватки продуктов в Харькове стоит достаточно остро, однако это не единственная проблема. В городе также наблюдаются проблемы с питьевой водой, поскольку ближайшие автоматы и точки продажи перестали работать. При этом харьковчане не могут воспользоваться и банкоматами, поскольку в них нет наличных денег.

Спецоперация России в Донбассе была вынужденной мерой, чтобы предотвратить агрессию со стороны украинских властей. Президент Владимир Путин объявил спецоперацию и подчеркнул, что киевские власти просто не оставили Москве другого выбора.