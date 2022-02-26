«Похоронивший» Елизавету II американский таблоид объяснил свою ошибку

Американский таблоид Hollywood Unlocked извинился за дезинформацию и объяснил, как произошла досадная ошибка.

Издание 22 февраля опубликовало новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Вскоре новость опровергли, однако информация успела быстро распространиться на огромную аудиторию. СМИ пришлось принести извинения британскому монарху и ее семье.

«Мы не только понимаем глобальный охват британской монархии, но и признаем, что прежде всего королева — это мать, бабушка и любимый общественный деятель, к которым следует относиться с уважением», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице издания в Instagram.

Позже редактор Джейсон Ли объяснил, как произошла ошибка. По его словам, стажер издания перепутал королеву с участником группы Queens of the Stone Age Марком Ланеганом. Музыкант должен был присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но накануне был найден мертвым.

Британский журналист Рикардо Брукс, который опроверг информацию о смерти королевы, пояснил, как подается информация в случае смерти монарха. Существует определенный порядок действий. Согласно протоколу, который называется «Лондонский мост», первым печальное известие о смерти королевы опубликуют BBC.