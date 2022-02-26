Песков сообщил о постоянных хакерских атаках на сайт Кремля

Официальный сайт Кремля регулярно подвергается кибератакам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Действия хакеров нарушают работу сайта, передает ТАСС. В связи с этим открытие страниц ресурса занимает больше времени, чем обычно.

«Атаки идут постоянно. (Cайт) часто подвисает», — заявил Песков.

DDoS-атаки могут быть связаны с обострением ситуации на Украине. Киев отдал приказ об открытии огня против Донецкой и Луганской народных республик. Россия в ответ на эти агрессивные действия была вынуждена начать военную спецоперацию для помощи Донбассу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что решение Москвы поможет предотвратить глобальное военное противостояние.