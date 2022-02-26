Шведская сборная по футболу отказалась играть в возможном стыковом матче с Россией

Совет директоров Шведской футбольной ассоциации принял решение, что сборная страны не будет играть с Россией в мартовском турнире.

Решение об отказе выходить на поле с россиянами Шведские главы футбольной ассоциации приняли из-за спецоперации в Донбассе, которую начала Россия. Кроме того, они призвали ФИФА как можно скорее принять решении об участии российской сборной в ЧМ-2022.

«Что бы ни решила ФИФА, мы не сможем сыграть с Россией в марте», — заявил председатель Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон.

Напомним, Россия должна сыграет с Польшей в Москве 24 марта. В тот же день Швеция встретится с Чехией на Friends Arena. Если российские футболисты победят, то их команда встретиться с шведскими соперниками 29 марта. Ранее сборная Польши также отказалась принимать участие в стыковых матчах с Россией.