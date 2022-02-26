Власти Тернопольской области объявили о введении комендантского часа с 22:00

Власти Тернопольской области, расположенной на западе Украины, объявили о введении комендантского часа. Он будет действовать в период с 22:00 до 06:00. Кроме того, в 21:00 на территории области не будет работать наружное освещение.

Комендантский час также был введен в Харькове и Киеве. Отмечается, что в Харькове он будет действовать с 18:00 до 06:00, в Киеве — с 17:00 до 08:00. В этот период в украинской столице не будет работать общественный транспорт.

Решение о введении комендантского часа обусловлено обострением ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации. Она проводится с целью защиты населения Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства подчеркнул, что проведение спецоперации стало вынужденной мерой.