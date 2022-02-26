Российские биатлонисты выступят на Кубках мира и IBU как нейтральные спортсмены

Совет Международного союза биатлонистов обсудил предстоящие соревнования и события на Украине. Биатлонисты РФ будут допущены до выступлений без национальной символики.

Россия развернула спецоперацию по демилитаризации Украины после обострения конфликта на территории Донбасса и признания суверенитета ЛНР и ДНР. Украинская сборная по биатлону предупредила Международный союз, что не будет выступать в соревнованиях Кубка мира или Кубка IBU в этом сезоне.

На фоне сложившейся ситуации IBU принял решение допустить российских спортсменов до выступлений. Так, отдельные биатлонисты получат приглашение на соревнования. Однако они будут участвовать как нейтральные спортсмены. Биатлонисты Белоруссии смогут побороться за победу на тех же условиях. эти решения были приняты во время встречи IBU по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины 24 февраля. Государственный лидер отметил, что обстоятельства потребовали от властей решительных действий.