Нострадамус предрек перемены на мировой арене из-за смерти важной персоны в 2022 году

Смерть важной персоны в 2022 году может изменить расстановку сил на мировой арене. Соответствующее предсказание озвучил легендарный французский астролог, фармацевт и алхимик Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус.

Известно, что астролог мог с невероятной точностью описать события, которым суждено было случиться в будущем. Некоторые из его предсказаний сбылись через столетия после его смерти.

По мнению провидца, внезапная смерть может изменить ход событий на внешнеполитической сцене. Эксперты считают, что речь может идти об американском президенте Джо Байдене. Алхимик также мог иметь в виду главу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, расшифровали исследователи зловещее предсказание Нострадамуса на 2022 год.