Западные СМИ развернули русофобскую информационную кампанию на фоне спецоперации России на территории Украины. Бизнесмен и патриот Евгений Пригожин запускает авторскую колонку для ФАН, в которой будет делиться своим мнением об актуальных событиях в мире.

Президент России Владимир Путин развернул на Украине спецоперацию по демилитаризации государства после обострения конфликта в ЛНР и ДНР. На этом фоне западные политики и СМИ начали активно распространять фейковые новости, провоцирующие русофобские настроения, и отрицать восьмилетний геноцид населения на территории Донбасса.

Дезинформация не осталась без внимания бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель и глава попечительского совета Медиагруппы «Патриот» начнет вести авторскую колонку для Федерального агентства новостей. Читатели смогут быть в курсе позиции бизнесмена о событиях, которые разворачиваются в мире. Первая публикация выйдет на ФАН 26 февраля, в 19:00 по московскому времени.