Захарова обвинила Совет Европы в двойных стандартах после исключения России из организации

Совет Европы (СЕ) превратился в инструмент Запада и перестал быть самостоятельным, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат раскритиковала Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), проголосовавший за приостановку деятельности РФ в международной организации. По ее словам, это проявление двойных стандартов.

«Откровенно политизированное решение КМСЕ стало еще одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Ранее Захарова пообещала, что Запад не останется без ответа Москвы после введения санкций против президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Глава государства 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Ее ключевой целью является демилитаризация страны.