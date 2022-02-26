СК провел анализ преступлений в Донбассе, совершенных за последние восемь лет

Следователи провели анализ преступлений, которые были совершены на территории Донбасса с 2014 по 2022 год, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

«В ходе вооруженного конфликта на Донбассе 5,5 тысяч мирных жителей получили ранения, более 2,6 тысяч погибли. Разрушены более 2,2 тысяч объектов инфраструктуры. Эти цифры продолжают расти», — отметили в ведомстве.

Согласно полученной информации, с 2014 года правоохранители возбудили более 4500 уголовных дел, связанных с происходящими событиями в Донбассе и на Украине. В настоящее время к ответственности привлекаются 180 лиц, которые являются представителями ВСУ, членами националистических объединений, а также из числа военного и политического руководства соседнего государства.