Посольство Румынии в Киеве на время прекратило свою работу

Румынское посольство в украинской столице временно не функционирует.

Помимо частичного закрытия киевской дипмиссии, страна приняла решение о приостановке деятельности генконсульства в Одессе. Весь персонал эвакуировали.

Ранее посольства РФ в Австрии и Эстонии указали россиянам на возросшую угрозу провокаций. Дипломаты из Таллина также посоветовали гражданам не посещать центр города 26 февраля после обеда.

Отмечается, что недавно Москва начала специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является демилитаризация и денационализация Украины. При этом, Россия не собирается «оккупировать» соседнее государство.