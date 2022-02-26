РЖД сообщила об отсутствии сбоев в расписании движения поездов на юге России

Российские поезда продолжают курсировать между южными городами страны в штатном режиме, несмотря на обострение ситуации на Украине. Об этом сообщили в РЖД.

Холдинг предоставил пассажирам более десяти дополнительных мест в составах, отправление которых запланировано на 27 февраля. Сбоев в расписании движения поездов не наблюдается.

Более десяти аэропортов в южных городах России накануне закрыли из-за начала военной спецоперации для помощи Донбассу. В связи с этим граждане вынуждены пользоваться железнодорожным и автобусным транспортом.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинские власти своими агрессивными действиями не оставили Москве выбора. РФ признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, после чего начала спецоперацию.