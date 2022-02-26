Эрдоган в разговоре с Зеленским подтвердил усилия Турции для разрешения ситуации на Украине

Анкара прилагает усилия для скорейшего объявления перемирия на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы Эрдоган подтвердил, что Анкара предпринимает действия для урегулирования ситуации на Украине.

Руководство Донецкой и Луганской народных республик обратилось к РФ с просьбой о военной помощи. Российский президент Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации на Украине. Ключевая цель мероприятий заключается в демилитаризации страны.

Как сообщалось ранее, Анкара может выступить посредником в разрешении украинского кризиса. Об этом сказал посол Турции в Соединенных Штатах Мурат Мерджан.