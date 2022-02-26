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Российские авиакомпании больше не смогут пользоваться воздушным пространством Литвы

Общество
Российские авиакомпании больше не смогут пользоваться воздушным пространством Литвы

Литва закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. О решении властей европейской страны сообщило министерство транспорта.

Причиной запрета стало обострение ситуации на Украине. Западные страны начали активно вводить санкции против российских компаний, банков и граждан. Свое небо для самолетов РФ уже закрыли Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония. Москва в ответ принимает зеркальные решения.

Вооруженные силы Украины ранее открыли огонь по Донецкой и Луганской народным республикам. Россия признала их независимость и начала военную спецоперацию для помощи Донбассу. Эти мера стала вынужденной из-за агрессивных действий Запада и Киева.

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