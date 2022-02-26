Находящихся в Австрии и Эстонии россиян призвали соблюдать повышенные меры безопасности

Гражданам России, находящимся на территории Австрии и Эстонии, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности на фоне антироссийских акций. Об этом сообщил российские посольства в данных странах.

Дипломаты предупредили россиян, пребывающих в Эстонии, о высоком риске провокаций и угрозы здоровью и безопасности из-за агрессивно настроенных лиц.

«Рекомендуем избегать посещения центра Таллина во второй половине дня 26 февраля», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Россиян призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Данная ситуация складывается на фоне событий, происходящих на Украине и в Донбассе, где проводится специальная операция России.