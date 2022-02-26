«Отнюдь не тупик». Экономист Беляев развеял мифы вокруг отключения России от SWIFT

Начавшаяся миротворческая операция войск РФ на Украине спровоцировала новую волну слухов об отключении России от SWIFT — международной банковской системы, которая нужна для совершения платежей и обмена информацией о них. 26 февраля инсайдеры Bloomberg доложили, что вопрос активно обсуждают в Белом доме.

Вашингтон всерьез намерен надавить на Европейский союз (ЕС) и «отстранить» Москву от SWIFT, благо в Брюсселе уже «не исключают возможность этого». В одиночку Соединенные Штаты разрешить вопрос не могут – в систему входят около 11 тысяч банков в 200 странах мира, и ни одна из этих стран не может по собственному желанию отключать другую.

При этом впервые об этой инициативе заговорили еще в 2014 году, когда жители Крыма в ходе референдума решили воссоединить полуостров с Россией. Тогда инициатором санкции выступал президент Барак Обама, сейчас – его «правая рука» в тогдашней администрации – Джозеф Байден.

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Вопреки расхожим убеждениям и разрастающейся панике, говорить о каких-то кардинальных переменах в российской экономике при отключении от SWIFT не приходится. Таково мнение эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидата экономических наук Михаила Беляева.

Еще в середине прошлого десятилетия специалисты Центробанка разработали отечественный аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Механизм успешно функционирует уже несколько лет, и большинство россиян даже не подозревают, что ежедневно им пользуются. При желании СПФС можно синхронизировать с похожей системой обмена платежами в Китае (в свое время Пекин тоже решил не надеяться на международную систему).

«SWIFT – это вовсе не система расчетов, как многие думают, — объясняет Михаил Беляев. — Это система передачи финансовых сообщений, связь между банками. Сложности могут возникнуть только между банками. Конечно, SWIFT – удобен, канонизирован всем миром, но он не незаменим. Любая другая система передачи финансовых команд легко его заменит. Это менее привычно, более дорого, но вполне реально. Это отнюдь не тупик».

К тому же вполне вероятно, что отключение от SWIFT вовсе не состоится, допускает кандидат экономических наук. Россия занимает серьезные позиции на мировом рынке, и вряд ли найдется компания, которая захочет терять прибыль из-за потери столь весомого «абонента» в данной банковской системе.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Простым россиянам бояться точно нечего. Во-первых, у нас существует всеми известная система быстрых платежей, во-вторых – есть СПФС, проверенная временем. Это полный аналог SWIFT», — подвел итог Беляев.

Для примера достаточно вспомнить Иран. В 2018 году, вскоре после выхода США из иранской ядерной сделки, страну отключили от SWIFT по инициативе Белого дома. Полностью лишить Иран возможности обмениваться платежами с остальным миром не получилось: от SWIFT отключили лишь несколько банков, остальные продолжили работать в штатном режиме.

Особого эффекта этот ход со стороны Вашингтона не произвел. Более того год спустя ЕС создал собственную платежную систему INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) специально для торговли с Ираном в обход американских санкций. Механизм успешно функционирует до сих пор.