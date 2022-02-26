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«Отнюдь не тупик». Экономист Беляев развеял мифы вокруг отключения России от SWIFT

Россия
«Отнюдь не тупик». Экономист Беляев развеял мифы вокруг отключения России от SWIFT

Начавшаяся миротворческая операция войск РФ на Украине спровоцировала новую волну слухов об отключении России от SWIFT — международной банковской системы, которая нужна для совершения платежей и обмена информацией о них. 26 февраля инсайдеры Bloomberg доложили, что вопрос активно обсуждают в Белом доме.

Вашингтон всерьез намерен надавить на Европейский союз (ЕС) и «отстранить» Москву от SWIFT, благо в Брюсселе уже «не исключают возможность этого». В одиночку Соединенные Штаты разрешить вопрос не могут – в систему входят около 11 тысяч банков в 200 странах мира, и ни одна из этих стран не может по собственному желанию отключать другую.

При этом впервые об этой инициативе заговорили еще в 2014 году, когда жители Крыма в ходе референдума решили воссоединить полуостров с Россией. Тогда инициатором санкции выступал президент Барак Обама, сейчас – его «правая рука» в тогдашней администрации – Джозеф Байден.

«Отнюдь не тупик». Экономист Беляев развеял мифы вокруг отключения России от SWIFT
whitehouse.gov  / Official White House Photo by Pete Souza

Вопреки расхожим убеждениям и разрастающейся панике, говорить о каких-то кардинальных переменах в российской экономике при отключении от SWIFT не приходится. Таково мнение эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидата экономических наук Михаила Беляева.

Еще в середине прошлого десятилетия специалисты Центробанка разработали отечественный аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Механизм успешно функционирует уже несколько лет, и большинство россиян даже не подозревают, что ежедневно им пользуются. При желании СПФС можно синхронизировать с похожей системой обмена платежами в Китае (в свое время Пекин тоже решил не надеяться на международную систему).

«SWIFT – это вовсе не система расчетов, как многие думают, — объясняет Михаил Беляев. — Это система передачи финансовых сообщений, связь между банками. Сложности могут возникнуть только между банками. Конечно, SWIFT – удобен, канонизирован всем миром, но он не незаменим. Любая другая система передачи финансовых команд легко его заменит. Это менее привычно, более дорого, но вполне реально. Это отнюдь не тупик».

К тому же вполне вероятно, что отключение от SWIFT вовсе не состоится, допускает кандидат экономических наук. Россия занимает серьезные позиции на мировом рынке, и вряд ли найдется компания, которая захочет терять прибыль из-за потери столь весомого «абонента» в данной банковской системе.

«Отнюдь не тупик». Экономист Беляев развеял мифы вокруг отключения России от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«Простым россиянам бояться точно нечего. Во-первых, у нас существует всеми известная система быстрых платежей, во-вторых – есть СПФС, проверенная временем. Это полный аналог SWIFT», — подвел итог Беляев.

Для примера достаточно вспомнить Иран. В 2018 году, вскоре после выхода США из иранской ядерной сделки, страну отключили от SWIFT по инициативе Белого дома. Полностью лишить Иран возможности обмениваться платежами с остальным миром не получилось: от SWIFT отключили лишь несколько банков, остальные продолжили работать в штатном режиме.

Особого эффекта этот ход со стороны Вашингтона не произвел. Более того год спустя ЕС создал собственную платежную систему INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) специально для торговли с Ираном в обход американских санкций. Механизм успешно функционирует до сих пор.

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