Власти Псковской области намерены помочь беженцам из Донбасса с поиском работы

Эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Псковскую область, помогут с поиском работы. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что регион готов принять беженцев из ЛНР и ДНР. Жители области активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. В частности они собирают детские смеси и питание, одежду, средства личной гигиены и игрушки. Кроме того, помощь эвакуированным жителям Донбасса окажут в региональных центрах занятости.

«Если у кого-то будут документы о профильном образовании и желание трудиться на нашей земле, мы будем рады предложить такую работу», — заявил Ведерников в ходе своего видеообращения в Instagram.

Решение об эвакуации населения ЛНР и ДНР было принято 18 февраля. Отмечается, что они прибывают в Россию, пересекая границу в Ростовской области. Президент России Владимир Путин постановил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что проведение военной спецоперации является вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве иного выбора.