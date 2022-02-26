Швеция и Финляндия не пустили самолет с Володиным в свое воздушное пространство

Самолет со спикером Госдумы Вячеславом Володиным не пустили в свое воздушное пространство Швеция и Финляндия.

Как сообщили члены делегации, Володин и его команда находились с официальным визитом сначала на Кубе, а затем в Никарагуа. Чтобы вернуться в Россию, самолет дозаправился в Гаване, а затем, пролетев над Стокгольмом и Хельсинки, должен был оказаться в Москве. В результате лайнер приземлился на 45 минут позже.

«Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее», — цитирует депутатов РИА Новости.

Ранее Правительство Латвии решило запретить российским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством страны. Теперь самолеты компаний России не смогут выполнять рейсы, которые проходят через территорию Латвии.