Кремль: Украина не собирается участвовать в переговорах с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Украина не приняла предложение России провести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что 25 февраля глава государства Владимир Путин поручил приостановить продвижение ВС РФ вглубь украинской территории. Такой приказ был отдан на фоне ожидаемых переговоров с представителями официального Киева.

Песков добавил, что осуществление спецоперации России по демилитаризации Украины возобновилось днем в субботу в связи с отказом правительства от участия в обсуждении конфликта с Москвой. Российские военнослужащие продолжили продвижение по нескольким направлениям.