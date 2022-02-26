Росавиация ввела запрет на полеты в Россию для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии

Авиакомпании Болгарии, Польши и Чехии больше не смогут пользоваться воздушным пространством России. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет начал действовать 26 февраля в 15:00 часов по московскому времени. Это решение было принято в связи с антироссийскими санкциями европейских стран из-за обострения ситуации на Украине, передает Федеральное агентство новостей.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецкой и Луганской народным республикам. Россия в ответ признала независимость этих территорий и объявила о начале военной спецоперации для помощи Донбассу. Президент РФ Владимир Путин накануне отметил, что решение Москвы является вынужденной мерой.