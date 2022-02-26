Востоковед Лямин: президент Ирана Раиси поддержал беспокойство Путина по вопросам безопасности

Руководители Ирана, в том числе президент Ибрахим Раиси высказались в поддержку российской операции в соседней Украине, сообщил военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, между Раиси и его российским коллегой Владимиром Путиным состоялся обстоятельный диалог по актуальным вопросам.

«Президент Раиси в разговоре с президентом Путиным заявил, что расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран и выразил надежду, что происходящее пойдет на пользу народам и региону», — говорится в Telegram-канале Лямина.

Вместе с тем специалист добавил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Шамхани указал на роль Запада в обострившемся кризисе. Стремление НАТО укрепиться на границах Москвы привело к закономерным последствиям.

Ранее Москва предложила Западу подписать совместный документ по гарантиям безопасности. Однако в Кремле не увидели стремления к уступкам.