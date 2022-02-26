Власти Словакии объявили режим ЧС из-за украинских беженцев

Словакия объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с наплывом беженцев со стороны приграничной Украины.

Режим ЧС начал действовать на территории государства с 14:00 по московскому времени. Данное постановление было введено властями Словакии, передает ТАСС.

«Целью введения чрезвычайного положения является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и уменьшению (негативных) последствий чрезвычайного события в связи с массовым притоком иностранцев на территорию Словакии», — сказано в постановлении.

Напомним, вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития. Своим решением президент РФ Владимир Путин намерен остановить агрессию со стороны Киева против жителей Донецкой и Луганской народных республик.