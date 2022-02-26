Более 4,7 тысячи жителей Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки

Границу с Россией в Ростовской области за минувшие сутки пересекли более 4,7 тыс. человек, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Жители Донбасса продолжают прибывать в Россию, где в 19 регионах организовали 252 пункта временного размещения. При этом поток беженцев заметно уменьшился на фоне происходящего на Украине, где проводится спецоперация.

«По данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за сутки в регион прибыло 4789 жителей Луганской и Донецкой народных республик», — заявили в МЧС.

Людей в основном размещают в детских лагерях и санаториях. Кроме того, из Ростовской области их отправляют в другие регионы страны, готовые их принять. Тем временем в России продолжается сбор гуманитарной помощи для граждан, эвакуированных из Донбасса. Первую партию груза в Ростовскую область уже направили Петербург и Ленинградская область.