Bloomberg: всемогущий доллар — не валюта для борьбы с Россией

Финансовый аналитик агентства Bloomberg Пол Дэвис с иронией отнесся к стремлению Соединенных Штатов накрыть российскую экономику несколькими «волнами» санкций. По мнению эксперта, блокировка операций крупнейших банков едва ли может пошатнуть финансовый сектор РФ.

Несмотря на то, что доллар США сейчас является «всемогущей валютой», уровень «зависимости» экономики России от него весьма низок.

«Всемогущий доллар – это не валюта для борьбы с Россией. <…> На евро приходится самая большая доля в более чем 640 миллиардных валютных резервах центрального банка и составляет около 32%. В то же время показатели доллара примерно вдвое меньше этой суммы, тогда как в 2014 году их доля составляла 40%», — цитирует Дэвиса издание «ПолитРоссия».

Сейчас РФ полагается на более стабильные валюты, одной из которых является евро. Треть российской торговли в данный момент ведется именно в европейской валюте. По мере того, как растет российский золотой запас, «долларовые показатели» по стране становятся все ниже и ниже.

«Одолеть» Россию экономическими санкциями, связанными с долларом США, практически невозможно, делает вывод Пол Дэвис. Повлиять на ситуацию может только Евросоюз, если поддержит санкционную «волну» и ограничит российским банкам возможность использования евро.