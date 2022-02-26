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Мэр Киева расширил время действия комендантского часа

Общество
Мэр Киева расширил время действия комендантского часа

Власти Киева увеличили продолжительность действия комендантского часа на территории города. Об этом заявил глава украинской столицы Виталий Кличко.

Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 08:00. Отмечается, что ранее Кличко озвучивал другие сроки — с 22:00 до 07:00. В период действия комендантского часа не будет работать общественный транспорт.

«С сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 (по местному времени. — Прим. ред.). Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля», — сообщил мэр украинской столицы на своем канале в мессенджере Telegram.

Военная специальная операция на Украине направлена на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. По словам президента России Владимира Путина, ее проведение является вынужденной мерой.

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