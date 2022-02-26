Мэр Киева расширил время действия комендантского часа

Власти Киева увеличили продолжительность действия комендантского часа на территории города. Об этом заявил глава украинской столицы Виталий Кличко.

Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 08:00. Отмечается, что ранее Кличко озвучивал другие сроки — с 22:00 до 07:00. В период действия комендантского часа не будет работать общественный транспорт.

«С сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 (по местному времени. — Прим. ред.). Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля», — сообщил мэр украинской столицы на своем канале в мессенджере Telegram.

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