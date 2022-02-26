Юрист Монтян рассказала о значении инцидента на инаугурации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский терпит череду неудач со времен его инаугурации. Такое мнение высказала юрист и видеоблогер Татьяна Монтян.

По словам видеоблогера, все началось с неудавшейся церемонии вступления Зеленского на пост президента Украины. Во время инаугурации его удостоверение упало на пол. Секундное дело, и документ быстро подняли. Однако такое явление среди чиновников сулит плохие последствия. Один подобный инцидент может привести к краху — досрочному сложению полномочий. Политики называют это плохой приметой.

Монтян считает, что такими темпами Зеленский в обозримом будущем лишится своей должности. По ее мнению, сам украинский лидер начал опасаться такого исхода. Изначально глава Украины предполагал, что к его уходу с президентского поста могут привести протесты в государстве.

«Тот случай, когда точно знал, что упадешь, но не угадал, когда и куда», — иронично говорит Монтян.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил старт проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что огонь ведется только по военной инфраструктуре Украины, и для мирного населения он не несет угрозы. Глава РФ также обратил внимание, что Москву вынудили пойти на подобные меры.