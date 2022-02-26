США призвали сограждан выехать из Белоруссии

Государственный департамент Соединенных Штатов на фоне обострения мировой обстановки обратился к согражданам, находящимся на территории Белоруссии.

Американские дипломаты призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Причины такого заявления пока неизвестны.

Ранее Госдепартамент прокомментировал возможность признания Украиной нейтрального статуса и отказ от вступления в Североатлантический альянс. В Вашингтоне отметили, что примут любое решение Киева. Выбор всегда остается за гражданами Украины, резюмировали в американском внешнеполитическом ведомстве.