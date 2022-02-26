МИД ЛНР сообщил о контакте с Лавровым

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего провел официальные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Дейнего, диалог получился продуктивным.

Ранее российский дипломат разъяснил ситуацию западным журналистам касательно специальной военной операции России. Лавров подчеркнул еще раз, что у Москвы нет намерений по оккупации соседней Украины.

«Поэтому читайте Путина, читайте его обращение. Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто», — сказал он.

Вместе с тем дипломат добавил, что речь идет исключительно о демилитаризации и денацификации. Больше Москву ничего не интересует.