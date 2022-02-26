Военнослужащие Мали в рамках антитеррористических операций задержали двух мавританцев

Малийская армия передала посольству Мавритании в Бамако двух граждан страны, арестованных в ходе операции против боевиков. В пресс-релизе Генштаба сообщается, что мавританцы подозреваются в причастности к террористическим операциям, проводимым в регионе исламистскими вооруженными группировками. Задержание были допрошены.

По данным Генштаба, с 16 февраля в ходе антитеррористических мероприятий военнослужащими армии были уничтожены 19 террористов. Среди них Хасан Сангаре, который два года назад организовал нападение на гарнизон правительственных войск. Еще 15 радикалов были арестованы, пишет Sahara Medias. Операции проводились в регионах Бандиагара, Мопти и Сегу, где активны боевики, связанные с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Малийцы приветствуют успехи правительственной армии в мероприятиях против радикалов. Недавно в Бамако прошел митинг в поддержку военнослужащих. Фургон с национальной символикой и портерами полковника Ассими Гоита проехал по улицам столицы.

Автомобиль также был украшен баннерами с надписью «Спасибо, Россия». Малийцы поздравили российских специалистов с Днем защитника Отечества. В ходе акции можно было заметить портреты президента Владимира Путина и Рихарда Вагнера. Изображения немецкого композитора могут говорить о благодарности россиянам, которых западные издания связывают с «ЧВК Вагнера».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации