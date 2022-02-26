Посольство Китая в Киеве: гражданам КНР следует вести диалог с украинцами в дружеском тоне

Китайское посольство в Киеве призвало граждан КНР избегать споров с украинцами на определенные темы, сказано в сообщении дипмиссии.

Соответствующую информацию сотрудники посольства опубликовали в китайской социальной сети WeChat. Помимо этого, диппредставительство призвала китайцев не приближаться к военным объектам и вооруженным людям, а также не снимать боевые столкновения.

«Необходимо уделить большое внимание дружескому общению с жителями Украины, избегать споров на определенные темы и стремиться решать проблемы дружественным путем», — сказано в сообщении.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной операции. Москва сообщила, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Глава государства провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Он поддержал действия российской стороны на Украине, передал телеканал «360».