Глава Союза конькобежцев России Кравцов сообщил, что сборная не поедет на ЧМ в Хамаре

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов уведомил Международный союз конькобежцев (ISU), что российская сборная не выступит на чемпионате мира в многоборье.

Решение о том, что сборная России не поедет на ЧМ в Хамаре, который состоится с третьего по шестое марта, было принято в связи с закрытием воздушного пространства и отменой рейсов уточнил Кравцов. Кроме того, из-за этого россияне не смогут поехать на ЧМ по шорт-треку в польском Гданьске

«По участию в финале Кубка мира в Херенвене решения пока нет», — цитирует отметил Главу Союза конькобежцев «Матч ТВ».

Напомним, закрытие воздушного пространства на юге России произошло из-за ситуации на Украине. 24 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите республик Донбасса.