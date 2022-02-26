Депутат ГД Матвейчев: РФ начнет переговоры в случае ухода Зеленского с поста президента

Переговоры России и Украины по ситуации в Донбассе возможны только в случае установления в Киеве новой власти. Об этом заявил депутат Госдумы от ЕР, экс-сотрудник АП Олег Матвейчев.

По словам депутата, переговорный процесс начнется только после ухода украинского лидера Владимира Зеленского с поста главы государства.

«Наиболее логичный вариант, когда (власть на Украине будет - Прим. Ред.) у какого-то человека в погонах или представителя сил безопасности. Президент говорит — самоорганизуетесь, с кем мы можем разговаривать по целому спектру проблем», — говорит Матвейчев.

Парламентарий обратил внимание, что президент России Владимир Путин всячески призывает к подобному сценарию развития событий. Причина в том, что в рамках переговоров по вынужденной спецоперации на Украине глава РФ нуждается в легитимном и адекватном собеседнике.