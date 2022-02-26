Эскалация конфликта на Донбассе к концу февраля заставила многих местных жителей уехать в Россию. Гостеприимно принятые беженцы рассказали о том, что им пришлось пережить.

Несколько человек, согласившихся дать интервью, узнали о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик уже в Нижнем Новгороде, после побега от обстрела Вооруженных сил Украины.

«Хочется и плакать, и петь, я не знаю, что делать. Я довольная, давно этого ждала. Я пережила 2014-й год, я знаю, что это такое. Помню, как мы сидели по подвалам, голодные, без лекарств, без ничего. Помню, как готовили пищу люди на улице, не было воды, ничего», — приводят слова одной из женщин «Народные новости».

Многие потеряли надежду на примирение с украинской властью. Выборы и избрание президентом Владимира Зеленского ничего не поменяли для жителей Донбасса.

«Очень рада, мы давно этого ждали, потому что от Украины — толком ничего, никаких подвижек. Только бомбежки, и все. Мы давно ждали, когда Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) нас примет», — призналась еще одна собеседница.

России пришлось начать военную спецоперацию, потому что иначе защитить население ЛНР и ДНР от геноцида было нельзя. Сейчас целью является демилитаризация и денацификация Украины.